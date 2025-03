¿QUÉ HACE GERARDO SANSORES EN UNA MESA DE ALTO NIVEL SI NO ES FUNCIONARIO?: ARMENTÍA; DE NO SER EMPRESARIO ES NEPOTISMO, AFIRMA

“Quisiera saber si es empresario, porque si está en esa mesa (con la directiva de Petróleos Mexicanos en Carmen) es porque lo es, de lo contrario es nepotismo, que ya tenemos varias semanas hablando de eso y lo defiende Morena, pero ¿en calidad de qué se sienta, a quién representa, por qué esta en esas mesas de negociación, afirmó el diputado de Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía López, refiriéndose a Gerardo “Seso Loco” Sansores.

Sostuvo que la realidad es que se ve un interés claro y dijo que espera que no sea para palomear a qué empresa le pagan y a quién no, que tomen cartas en el asunto y no se sigan burlando de los campechanos.

Y agregó: “Si no es funcionario público, si no tiene atribuciones con el Gobierno del Estado, ¿qué hace en una mesa de alto nivel?, ¿qué hace en una mesa con altos funcionarios del Gobierno de la República y, sobre todo, qué hace dando la cara por el Gobierno Estatal? Es triste que se siga hablando del nepotismo y no se haga nada al respecto.

Del tema de Pemex, Armentía López mencionó que muchas cosas no están facturadas, los nuevos contratos para el 2025 están en una situación crítica y alarmante y ojalá así como se declaró e hizo el compromiso con la petrolera, se pague a la brevedad, antes del próximo lunes.

Tenemos sesión el próximo martes, y ahí les podré decir si realmente pagaron o no, pero realmente lo que veo es que se esté dando ‘atole con el dedo’ para tratar de calmar la situación, a los empresarios, pues no tienen la claridad de cuánto y a quiénes les debe Pemex, aseveró.

Así como dijeron que venía el director de Pemex a Campeche, recalcó el diputado mocistam, por qué no viene la del Tribunal Agrario a darle la cara a los campesinos y decirles por qué les están cerrando el tribunal.