DEBATE NO DEBE SER ENCUENTRO A MODO, SINO EJERCICIO DEMOCRÁTICO: PT

El Partido del Trabajo exigió que el debate, autorizado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) a una televisora local, “no sea un encuentro a modo, en donde solamente se trate de bajar a quien pudiera tener, por ahora, la mayor preferencia electoral, siendo que cada ciudadano tiene la percepción de quien va a la delantera”.

El presidente estatal del PT, Antonio Gómez Saucedo, afirmó: “No es una institución educativa, no es como pensamos debió haber sido, no es el OPLE quien se hace cargo, y no sabemos si van a moderar o lo ve a dejar libre, o si simplemente ya aprobó y será responsabilidad de quien lo organiza”.

Esperamos que no sea un ajuste de tiempos a modo, que no vayan a existir de repente el que se le apagó el micrófono a fulano o que se le apagó el micrófono a fulana, sino que sea un verdadero ejercicio democrático, para que la gente escuche cuáles son las propuestas de las y los candidatos, expresó.

Se le preguntó si pudiera ser un debate a modo, a lo que respondió que “por eso estamos planteando que, si bien ya está autorizado, hay un reglamento establecido por el órgano electoral, y pedimos a quien va a realizarlo o resultó favorecido, que sea lo más apegado”.

El líder petista exigió “un verdadero ejercicio democrático, donde se privilegie la equidad y participen quienes deseen participar, en este caso los candidatos registrados para la Alcaldía de Campeche”.

