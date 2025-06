CIRCULA EN REDES: SIGUE PERSECUCIÓN DEL GOBIERNO DE LAYDA CONTRA MEDIOS CRÍTICOS, DENUNCIAN

A las puertas de las Salas de Juicios Orales y a través de su red social, el responsable de la página Campeche sin Censura reveló que por preguntar sobre una denuncia en Derechos Humanos, la titular del organismo a través de una empleada lo demandó por odio y ultraje a funcionarios, y lamentó que primero fue el periodista Jorge González Valdez de Expediente, y ahora él “por no ser besa pie ni zalamero de nadie”.

A su publicación adjunta el siguiente texto: “1.º fue el Lic. Jorge Valdez de Expediente, ahora mi página como no soy de esos besa pie ni zalamero de nadie. Yo critico la realidad social”.

En el video relata que fue notificado por la Sala de Juicios Orales por ejercer la libertad de expresión, “por ir a pedir que me dieran respuesta sobre una queja que interpuso la activista de derechos humanos, Mercedes Vázquez, pero la titular del área se molestó y utilizó a una empleada para demandarme por odio y ultraje a funcionarios”.

A este Gobierno, agregó, no le gusta la crítica, estamos peor que los gobiernos priístas, aquí les informaremos, porque no tengo miedo, no he matado, no he violado a nadie, pero si por decir lo que pienso me van a meter preso, iré con mucho gusto, pero no voy a ir por el odio, rencor e intransigencia de estas autoridades.

Y agrega: “Yo sólo los exhibí y publiqué como funcionarios públicos, recalcó, y criticó que habiendo tantos delitos que se cometen en el Estado, como sicarios que a diario rafaguean y asesinan a ciudadanos campechanos, violadores como los de la UAC que le dan todas las facilidades y ni siquiera los tocan con el pétalo de una rosa”.