CIRCULA EN REDES: EXHIBEN A MÉDICO DEL IMSS INSULTANDO Y OFENDIENDO A SUBALTERNOS Y RESIDENTES

Bajo el argumento de que “si me lo hicieron, por qué no lo voy a hacer”, “te voy a castigar como a mí me castigaban” y “lo que a mí me hacían te lo puedo hacer”, el médico Samuel A., trata a insultos a subalternos y a quienes pasan a dialogar con él en su oficina en el IMSS Campeche.

En un video que circula en redes, se le ve incluso aplicar degradar de manera prepotente a quienes jerárquicamente están debajo de su cargo.