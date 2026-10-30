CIRCULA EN REDES: ANTE ENGAÑOS DE LAYDA POR LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LOS ATASTECOS ALISTAN NUEVO BLOQUEO CARRETERO PARA MAÑANA SÁBADO

Habitantes de la Península de Atasta anunciaron un nuevo bloqueo de la carretera federal 180 para este sábado, a partir de las 4 de la tarde, en el puente peatonal ubicado cerca de la Planta de Nitrógeno Cantarell, entre Nuevo Progreso y San Antonio Cárdenas, ante el incumplimiento de Layda Sansores en la construcción de la Subestación eléctrica.

De acuerdo a versiones que circulan en redes sociales, la protesta responde a los constantes apagones, bajones de voltaje y daños a electrodomésticos ocasionados por el deficiente servicio de la CFE.

El jueves 29, pobladores de San Antonio Cárdenas acordaron sumarse al bloqueo, mientras que vecinos de Atasta Pueblo y otras comunidades también podrían participar.

De concretarse la movilización, generará afectaciones a la circulación vehicular en esta importante vía de comunicación entre Campeche y Tabasco.

EL ANTECEDENTE

El compromiso de Layda Sansores se remonta a su campaña de 2021, cuando prometió construir la subestación; el 10 de junio de 2022, su Gobierno recibió formalmente el terreno donado por el exdiputado local Rosario Baqueiro Acosta, y el 15 de agosto de 2023, en su programa Martes del Jaguar anunció la inversión de 120 millones de pesos para la obra.

Sin embargo, después de años de retrasos y varios bloqueos carreteros, el viernes 9 de octubre Layda Sansores acudió al terreno acompañada de Emilia Calleja, directora general de la CFE, donde únicamente encontró una pequeña estructura, y aunque debía entregar la subestación funcionando al 100%, volvió a prometer que estará terminada en diciembre.

Los habitantes ya no confían en sus promesas y también rechazan el papel del exalcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus, a quien acusan de mantenerse ajeno al problema, descalificar las protestas y calificarlas como un juego político perverso, mientras se concentra en sus publicaciones personales y actividades de feria.