CIRCULA EN REDES: A BILLETAZOS, LA ALCALDESA MORENISTA DE SEYBA QUIERE QUE EL CABILDO LE APRUEBE NUEVO TESORERO

Al recalcar que su voto no tiene precio, pues reveló que la alcaldesa morenista de Seybaplaya, Magdalena del Socorro Jiménez Pacheco, le ofreció 25 mil pesos “por necia”, la cuarta regidora Guadalupe Carvajal Pacheco denunció que “punta de billetes” la autoridad municipal quiere que el Cabildo le apruebe a su nuevo tesorero, de acuerdo con una publicación de Visión Política Noticias.



En un post, agrega, Carvajal Pacheco señaló que la maestra Jiménez Pacheco “está pagando 15 mil pesos por regidor” y, en su caso, 25 mil “por necia”. Y asevera: “No maestra, mi voto no tiene precio porque represento al pueblo, y lo que yo he pedido es transparencia. En ningún momento he querido entorpecer su trabajo”.



La información señala que la cabildante cuestionó el por qué la alcaldesa quitó de la Tesorería al arquitecto Fredy Almeyda Silva y puso a Aldo Artemio Pérez Mendoza, extesorero de Dzitbalché, sin notificar al Cabildo ni explicar los motivos, y acusó que este movimiento es imposición de Edgar Felipe Avilés Salazar, jefe de Oficina de la Presidencia, “quien verdaderamente manda en el Ayuntamiento”.



“Dicen que quien paga para llegar, llega para robar”, subrayó y preguntó a la alcaldesa Magdalena “¿cuál es el interés de pagarnos por nuestros votos?”.



A su vez, el síndico jurídico Yair Othoniel Mut Rebolledo anticipó que su voto será en contra del cambio de tesorero, y coincidió con Carvajal Pacheco en que el cambio es decisión de Avilés Salazar. Hasta ahí la publicación.