¡CAMPECHE SE DESPLOMA! EL INEGI DESMANTELA EL DISCURSO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LAYDA

Mientras la gobernadora Layda Sansores San Román presume avances en competitividad y el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, asegura que la diversificación comienza a generar resultados y empleos, las cifras del INEGI exhiben otra realidad: Campeche registró una caída anual de 2.4 por ciento en su actividad económica durante el segundo trimestre de 2026, uno de los peores desempeños del país.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) revela que las actividades secundarias, que incluyen industria, minería y construcción, retrocedieron 4.2 por ciento, mientras que el comercio y los servicios apenas crecieron 1.5 por ciento. Aunque el sector primario reportó un repunte de 55.3 por ciento, este resultado no logró compensar la contracción de los principales sectores productivos.

La caída económica contrasta con las declaraciones oficiales sobre recuperación, generación de empleos y diversificación, en una entidad que continúa enfrentando los efectos de la crisis petrolera y la debilidad de su actividad industrial. Los datos del INEGI muestran que, pese al discurso de avances, Campeche permanece entre los estados con mayor retroceso económico del país.