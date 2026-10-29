ANTE CRISIS, COMERCIANTES DIVERSIFICAN PRODUCTOS PARA TRATAR DE MEJORAR VENTAS DURANTE FESTIVIDAD A DIFUNTOS Y HALLOWEEN, EN CARMEN

Ante las dificultades económicas que enfrenta el comercio local, establecimientos comerciales de Ciudad del Carmen buscan aprovechar las celebraciones en honor a los difuntos y el Halloween mediante la diversificación de productos y servicios, para tratar de mejorar sus ventas.

Javier Hurtado González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Carmen, señaló que se ha trabajado con los comerciantes para impulsar estrategias de venta acordes con estas celebraciones.

Explicó que negocios dedicados a la venta de alimentos, artesanías y artículos de temporada han comenzado a incorporar productos tradicionales, como flores de cempasúchil, arreglos decorativos, calaveras y catrinas, buscando atraer a un mayor número de consumidores.

Sin embargo, reconoció que las condiciones del mercado han cambiado considerablemente durante los últimos dos o tres años, ante lo cual se ha recomendado a los comerciantes mantener expectativas realistas y ajustar sus estrategias a la capacidad de compra de la población.

Hurtado González destacó que propietarios de muchos establecimientos ya tienen experiencia para adaptarse a las distintas temporadas comerciales, aunque este año se ha insistido en la necesidad de diversificar su oferta ante el comportamiento del consumo.

Manifestó que existe la expectativa de que las celebraciones de finales de octubre y principios de noviembre permitan generar mayor movimiento comercial y contribuyan a mejorar los ingresos de los negocios locales.