CULPA SHEINBAUM A EMPRESAS DE LAS IRREGULARIDADES EN EL INE, “MÁS ALLÁ DE LAS QUE COMETIÓ TADDEI”

AHORA QUIERE LAVARSE LAS MANOS: CRUZ SAN MARTÍN

Durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum culpó “de fondo” a las empresas que tienen más de 20 años y son verdaderos “coyotes” de los señalamientos de corrupción en contra de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Y agregó: “Tiene que haber una auditoría para deslindar responsabilidades, más allá de las irregularidades que cometió la presidenta del instituto electoral, porque no puede haber tapadera ni corrupción”.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín opinó: “Todo es culpa de las empresas… dice la presidenta Sheinbaum sobre la corrupta Guadalupe Taddei. Minimiza el poder desmedido que Morena le dio a quien ellos eligieron como presidenta del INE y de quien ahora reniegan y tratan de lavarse las manos”.