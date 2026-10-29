¡ARIADNA MONTIEL, ENTRE LOS ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN Y LOS SEÑALAMIENTOS POR PRESUNTOS NEXOS CRIMINALES!

Ariadna Montiel vuelve a estar en el centro de la polémica por señalamientos relacionados con su trayectoria política y presuntos acuerdos con grupos del crimen organizado. Su cercanía con René Bejarano, conocido como el “Señor de las Ligas”, quedó marcada por el escándalo de 2004, cuando fue exhibido en videos al recibir fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada. Montiel fue señalada como una de sus colaboradoras más cercanas e incluso testificó a su favor. Ahora, el periodista Héctor de Mauleón reveló un supuesto informe de inteligencia federal que la ubicaría en una reunión, a principios de 2024, con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según esa versión, el encuentro habría tenido como propósito acordar el control territorial en Chihuahua a cambio de votos para candidatos de Morena.

A estos señalamientos se suman las acusaciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien ha señalado públicamente a Montiel por presuntos nexos con el crimen organizado. La funcionaria ha rechazado las acusaciones, las calificó de calumnias y exigió una disculpa. Sin embargo, las revelaciones reavivan los cuestionamientos sobre su trayectoria política y ponen en entredicho el discurso de Morena, partido que promete combatir la corrupción. Los señalamientos actuales, junto con los episodios de su pasado, mantienen a Montiel bajo el escrutinio público.

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