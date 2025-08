CAMPECHE: ¡DESMIENTEN A LAYDA! NO HEMOS RECIBIDO NINGÚN APOYO ANUNCIADO EN EL INFORME, ACLARA LÍDER RIBEREÑO

Pescadores de Campeche están a la espera de la entrega de apoyos de redes, reparación de motores, chalecos salvavidas y otros, los cuales pensaron serían entregados antes del IV Informe de Layda Sansores, “pero hasta el momento no se ha dado nada, a pesar de las cantidades que se dijo ya se gastaron, pues ningún compañero ha recibido ese apoyo”, aclaró José Virgilio Pérez Chan, presidente de la Asociación Civil “Pescadores en Defensa del Mar”.



Los pescadores estamos a la espera de esos beneficios, pues realmente hacen falta, agregó, precisó que las solicitudes están en la Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado desde febrero pasado, cuando abrió la ventanilla, y reveló que muchos compañeros van a preguntarle y les dice que no hay nada.



Pérez Chan precisó que el apoyo es del Gobierno del Estado y el año pasado la entrega fue a tiempo, pero en este 2025 está atrasado y se los dan a cada permisionario por los permisos de pesca que se tienen.



Lamentó que no se haya otorgado antes del Informe o de la apertura de la captura de pulpo, porque sin duda esos apoyos benefician mucho a los hombres del mar. “Muchos no pudieron reparar sus motores, otros sí, y es consecuencia de que en el sector pesquero se vive al día, no hay sueldo, nada y se depende de la producción”.



Si hay producción –puntualizó el dirigente ribereño–, estamos contentos, si no hay, nos aguantamos, no nos queda de otra. Estamos en las buenas y en las malas, esa es la vida de los pescadores.