BALCONEADOS

“Santa quemada” les dieron a los policías del terruño por parte del influencer Yulay, quien tiene millones de seguidores y suscriptores en sus redes sociales.

Tremendo escándalo provocó el influencer o youtubero Yulay, quien tiene más de 2 millones 600 mil seguidores en Instagram, quien subió a sus redes sociales que fue extorsionado por los agentes de la patrulla 0731 quienes le exigieron cinco mil pesos para dejarlo ir, ya que, por tener la tarjeta de circulación vencida, su vehículo ameritaba corralón, narró interesada en el tema doña Chela.

–“Una más comadrita, le contestó don Memín, en este periodo vacacional recién concluido, hemos atestiguado decenas de casos de extorsión policiaca, pero la mayoría no hizo escándalo como el ese creador de contenido llamado Yulay. Por cierto, comadrita, te quedaste corta ya que, en su cuenta de YouTube, esa persona tiene 7.6 millones de suscriptores, o sea que lo que haga o diga tiene peso en todo el país”.

–“Me lleva el tren, exclamó preocupado don Julián, o sea que toda la “buena promoción” que nos hicieron la Gaytán y su marido el Capetillo con su visita pagada a nuestra tierra se lo llevará la chingada, pues es influencer tiene más peso. Me pregunto si van a sancionar a la comandanta guanajuatense o harán como que no pasó nada”.

–“No va pasar nada, aseguró el poeta Casimiro, ya salieron los jefes policiacos a defender a ese gendarme extorsionador, quien se atrevió a dar su número de cuenta al extorsionado para que le transfieran los cinco mil pesos para que lo dejaran ir. Qué bueno que los “quemaron”, pero seguro estoy que no dejarán de joder a la gente, ya que necesitan recaudar más, para satisfacer los gustitos de Marcela” señaló.

–“Ese golpe no se lo va quitar pronto la corporación policiaca, respondió doña Chela, y aunque se dice que la Tía ya negoció con ese personaje, quien a su vez retiró la publicación, la santa balconeada que les dieron a esos corruptos policías no se lo va quitar nadie”.

–Qué bueno, coincidió don Memín, que estos casos se ventilen pública y masivamente, y que se exhibió a nivel nacional la corrupción que impera entre los policías del terruño, que vea la Tía que no es invento de sus “enemigos políticos”, sino que es una práctica común y cotidiana que perjudica terriblemente a los ciudadanos. Ojalá que esos malos elementos sean sancionados de manera ejemplar, pero mejor aún, ojalá que lo demás dejen de estar jodiendo a la gente” exclamó.