ASESINAN AL TECLADISTA DE CAMILO SÉPTIMO Y A SU FAMILIA; HAY 2 DETENIDOS

Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista, compositor y productor de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con tres integrantes de su familia, dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El multihomicidio ocurrió el 1 de septiembre, entre las 17:30 y las 19:40 horas, y además de “Honas” Meléndez, las otras víctimas son su esposa de 35 años y 4 meses de embarazo, su hija de 3 años y una mujer de 21 años.

Un niño de 6 años, hijo del músico, fue encontrado con vida y sin signos de violencia, luego de esconderse debajo de las cobijas.

La Fiscalía del Estado de México informó que 2 víctimas estaban atadas; tres, incluida la menor, presentaban heridas de bala en la cabeza, mientras que la cuarta tenía un impacto de arma de fuego en la espalda. La Policía Municipal recibió el reporte aproximadamente a las 23:50 horas.

Por el crimen fueron detenidos 2 hombres, uno de ellos identificado como socio de Meléndez, y según las primeras investigaciones, el músico había hablado horas antes con un amigo, a quien le dijo que se reuniría con dicho socio, con quien presuntamente tenía problemas, y le pidió avisar a las autoridades si dejaba de comunicarse.

La Fiscalía investiga cómo ingresaron los responsables al complejo, que cuenta con vigilancia privada y controles de acceso, y una de las líneas apunta a que uno de los involucrados tenía una relación de confianza con las víctimas, lo que habría facilitado su entrada al departamento.

Cabe señalar que hace 2 días, se anunció que Camilo Séptimo se presentaría el próximo 21 de noviembre en el Circo Teatro “Renacimiento” de la ciudad capital campechana.

Fuente: El Financiero.