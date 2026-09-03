jueves, septiembre 3, 2026
Lo último:
Locales

SPSC NIEGA EJECUCIÓN EN JARDINES; ASEGURA QUE HOMBRE FUE ATACADO CON ARMA BLANCA

Alejandro Yosafat García Villalpando, subsecretario de Operación Policial de la SPSC, negó que el hecho ocurrido en la colonia Jardines de esta capital corresponda a una ejecución con arma de fuego.

García Villalpando explicó que, de acuerdo con el reporte preliminar recibido a través del C5, elementos policiales acudieron a un domicilio tras la llamada de una mujer, quien señaló que su pareja fue atacada con un arma blanca en el interior de la vivienda.

También te puede gustar

Financiera española ofrecerá créditos a mujeres gracias a gestiones de AMC

CIRCULA EN REDES CARTA DE WALTER OLIVERA QUE ACUSA A AMÉRICA AZAR Y GERARDO SÁNCHEZ SANSORES DE SER LOS RESPONSABLES DEL DESVÍO DE RECURSOS MILLONARIOS

Con bolsa de 150 mmdp, gobierno federal anuncia rescate del sector turístico: SECTUR

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *