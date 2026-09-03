SPSC NIEGA EJECUCIÓN EN JARDINES; ASEGURA QUE HOMBRE FUE ATACADO CON ARMA BLANCA

Alejandro Yosafat García Villalpando, subsecretario de Operación Policial de la SPSC, negó que el hecho ocurrido en la colonia Jardines de esta capital corresponda a una ejecución con arma de fuego.

García Villalpando explicó que, de acuerdo con el reporte preliminar recibido a través del C5, elementos policiales acudieron a un domicilio tras la llamada de una mujer, quien señaló que su pareja fue atacada con un arma blanca en el interior de la vivienda.