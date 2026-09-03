CATEO EN CHEKUBUL DESTAPA PRESUNTA CASA DE SEGURIDAD DEL CÁRTEL PURA GENTE NUEVA, REVELA INFORME

Ciudad del Carmen.- El inmueble cateado por personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) el pasado 27 de agosto, en la comunidad de Chekubul, Municipio de Carmen, operaba como presunta casa de seguridad del cártel Pura Gente Nueva (PGN), de acuerdo con información relacionada con las investigaciones.

En el inmueble aseguraron armas de fuego, vehículos, chalecos balísticos, casquillos y metanfetaminas, y no hubo personas detenidas.

Personal de la FGECAM daría un duplicado de la carpeta de investigación a la Fiscalía Federal de Campeche (FFC), de la Fiscalía General de la República (FGR), por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por su parte, un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina, Armada de México (Semar), detalló que fueron 22 dosis de metanfetaminas la droga encontrada.

Hasta el momento, la FGECAM no ha brindado mayor información de seguimiento sobre el cateo y las líneas de investigación que llevaron a realizar el operativo mediante la orden de un juez de Control.

No hay información sobre si los ocupantes están relacionados con ejecuciones o con los dos detenidos, presuntos integrantes del cártel, Bertha “N” y Jesús Daniel “N”, enviados al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén.