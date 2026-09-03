AFIRMA SENADORA DE MORENA QUE EL DINERO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SALE DE LA AUSTERIDAD, NO DE NUESTROS IMPUESTOS

Desde la tribuna del Senado, la senadora de Morena, Martha Lucía “Malú” Micher Camarena, afirmó que es mentira que el dinero de los programas sociales salga de nuestros impuestos.

La legisladora soltó: “Ya estuvo bueno que anden diciendo que ese dinero es de nuestros impuestos. Mentira. Es de una austeridad republicana que logró que tuviéramos a 42 millones de familias en bienestar”.

Al respecto, el analista político José Díaz escribió: “Loca de atar. Entonces, ¿de dónde cree que sale el dinero público, senadora? ¿Hasta para pagarle su sueldo? La austeridad podrá cambiar cómo se gasta el dinero público, pero no de dónde sale. Y todavía lo dice desde la tribuna del Senado”.