ASEGURA MARCELA MUÑOZ QUE ACTUÓ DE MANERA INMEDIATA ANTE EL COBRO ILEGAL DE POLICÍAS ESTATALES A UN TURISTA

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana difundió un video donde su titular, Marcela Muñoz, aseguró que se actuó de manera inmediata tras recibir la denuncia de un turista que señaló haber sido víctima de un cobro ilegal por parte de elementos de la Policía Estatal. Informó que, al conocer la queja, estableció contacto directo con el afectado y Asuntos Internos inició la investigación correspondiente con el apoyo del propio denunciante, lo que permitió reunir pruebas y devolver el dinero.

Muñoz afirmó que los policías implicados serán presentados ante la Comisión de Honor y Justicia, responsable de dar seguimiento al caso y definir las sanciones que correspondan. En el mensaje, Marcela pidió a las y los campechanos confiar en que cada denuncia es escuchada, investigada y atendida con seriedad.