ASECAM DETECTA IRREGULARIDADES MILLONARIAS EN SIETE DEPENDENCIAS DEL ESTADO

Información de: La Neta de Campeche

La Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECam) dio a conocer un panorama preocupante tras la revisión de la Cuenta Pública 2024, al identificar irregularidades en siete dependencias estatales que en conjunto superan los 41 millones de pesos, además de observaciones pendientes por más de 152 millones que hasta el momento no han sido solventadas.

Entre las dependencias señaladas se encuentran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la Secretaría de Pesca y el Issstecam. Este último concentra uno de los montos más elevados, con un presunto desvío cercano a los 20 millones de pesos, de acuerdo con el informe del órgano fiscalizador.

La ASECam documentó diversos tipos de irregularidades, entre ellas recursos ejercidos sin justificación documental, fallas graves en procesos de licitación, pagos irregulares, contratos otorgados sin cumplir requisitos legales y obras de infraestructura hídrica con inconsistencias, como las detectadas en el municipio de Candelaria.

El impacto social de estas anomalías alcanza áreas sensibles para la población. En el sector salud, se advierte riesgo en la compra de medicamentos y en la atención médica; en seguridad pública, un posible debilitamiento de la capacidad operativa; en agua potable, afectaciones al suministro para comunidades; en pesca, perjuicios a productores locales; y en el Issstecam, un daño directo a las prestaciones de trabajadores estatales.

El informe de la ASECam expone problemas de transparencia y manejo de recursos públicos, al concentrar observaciones que podrían derivar en sanciones administrativas y, en su caso, procesos de carácter penal, mientras permanecen sin aclarar montos millonarios vinculados a servicios básicos.