ALARMA POR PRESENCIA DE PERSONAL DE LA FISCALÍA SIN UNIFORME Y EN VEHÍCULO NO ROTULADO EN NUEVO PROGRESO

En la comunidad de Nuevo Progreso fue evidenciado supuesto personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche, por ciudadanos que se alarmaron por su presencia a bordo de un vehículo no rotulado, ante lo cual llamaron a la policía. A la pregunta de por qué no portaban identificaciones, no supieron responder, sólo afirmaron que son agentes de la corporación y se marcharon.

Y es que llegaron en una camioneta azul sin logotipos y portar uniforme ni identificación que comprobara su procedencia, además, por reglamento se sabe deben llevar un oficio de comisión para actuar y reportarse antes en la sede local de la Fiscalía, que no tenía conocimientos de ellos.

Minutos después del reporte ciudadano, resultó que pertenecen a la Fiscalía y se encontraban en un tema de investigación.