AL92 TRAERÁ MÁS LLUVIAS A LA PENÍNSULA DE YUCATÁN; PODRÍA APROXIMARSE A LA BAHÍA DE CAMPECHE

El disturbio tropical AL92 mantiene un 90 por ciento de potencial ciclónico y podría evolucionar durante este martes a Depresión Tropical o incluso Tormenta Tropical mientras avanza con dirección a la Península de Yucatán. De acuerdo con el pronóstico proporcionado, el sistema podría aproximarse posteriormente a la Bahía de Campeche, situación que aumentaría considerablemente el potencial de lluvias en la región.

Una vez sobre el Golfo de México, AL92 podría cambiar su trayectoria hacia el Norte y dirigirse hacia Estados Unidos. Tampoco se descarta una posible intensificación hasta alcanzar categoría de huracán, aunque el escenario todavía puede modificarse conforme evolucione el sistema.

Ante este panorama, se recomienda a la población de Campeche y del resto de la Península de Yucatán mantenerse pendiente de las actualizaciones meteorológicas durante los próximos días.