 AGREMIADAS AL SNTE DENUNCIAN ABANDONO Y NEGLIGENCIA EN EL ISSSTE POR PACIENTE FRACTURADO 

Talia Sima Ayil y Margarita Sima Ayil denunciaron abandono y negligencia médica en la clínica del ISSSTE, donde su hermano que también padece de diabetes, permanece internado desde el 24 de abril con una fractura en la pierna izquierda y pese a la gravedad del caso, suspendieron su operación por falta de personal médico.

“Le ponen doctor tratante y resulta que se va de vacaciones y ni siquiera lo revisó, Dan la fecha y luego dicen que ya no hay anestesiólogos. Lo paran sabiendo que está quebrado para obligarlo a bañarse, lo que le provocó dolor intenso sin recibir atención adecuada durante la noche”, señalaron.

Las hermanas se lanzaron también en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al indicar que pese a cobrarles las cuotas sindicales y descuentos del ISSSTE, no reciben respaldo ni una atención de calidad. Insistieron que existen opciones para atender a su hermano, pero que no se han tomado decisiones, mientras su salud continúa en riesgo.