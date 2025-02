ACUEDUCTO DE HOBOMÓ SIGUE SIN FUNCIONAR: ¿CUÁNDO CUMPLIRÁ LAYDA SANSORES SU PROMESA?

El regidor Ricardo Medina Farfán advirtió sobre el riesgo de deterioro del acueducto de Hobomó si no se pone en marcha pronto, lo que significaría un desperdicio millonario de recursos públicos. “Ya la infraestructura está allá, si no se usa, si no se echa a andar, se va a deteriorar y no va a ser un dinero botado a la basura”, señaló, agregando que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aún no ha realizado las conexiones necesarias para su operación.

Sin embargo, aunque el acueducto pudiera activarse, Medina Farfán alertó sobre otro problema: la red de distribución interna en la ciudad. “Si no se trabaja al mismo tiempo en la red de distribución, en sustituir los ductos y tubos que llevan el agua a cada colonia, lo que va a pasar es que vamos a ver cómo explotan estos por su antigüedad”, explicó, señalando que muchas tuberías han superado su vida útil y podrían colapsar.

El regidor también criticó la falta de acciones concretas y de recursos etiquetados para solucionar la situación. “Nosotros esperaríamos que se estuvieran haciendo acciones, pero no lo vemos, no vemos un presupuesto etiquetado, no vemos un programa específico”, sentenció. A más de dos años de gobierno, la promesa de Layda Sansores sigue sin cumplirse, mientras los ciudadanos continúan enfrentando problemas con el suministro de agua.