miércoles, enero 14, 2026
2 HERIDOS, 1 DE ELLOS DE CONSIDERACIÓN, EN CHOQUE DE MOTOS

Por la calle Octava con Novena de Siglo XXI se registró el choque entre dos motociclistas que dejó saldo de 2 lesionados, uno de ellos de consideración que fue trasladado de urgencia al hospital.

El accidente, ocurrido hoy cerca de las 9 de la mañana, se originó cuando el adulto mayor que conducía una motoneta no tomó sus debidas precauciones y generó el “corte” de circulación al empleado de una carnicería, quien excedía los límites de velocidad pero tenía preferencia.

Por el impacto, los moteros salieron proyectados, sacando la peor parte el adulto mayor, quien terminó en un charco de sangre.

