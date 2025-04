Tómelo con Calma: Reestructuración del Servicio Exterior

Por Fernando Mora Guillén

Comunicación en Crisis, sin estrategia. AXE Ceremonia.

Reestructuración del Servicio Exterior.

¿Qué sucederá con los miles de Venezolanos, Colombianos, Hondureños, que hoy se han asentado en México?

El pasado sábado los Fotoreporteros Berenice Giles y Miguel Hernández, perdieron la vida en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, tras una negligencia derivada de la instalación de una grúa móvil cuya operación era para interiores con 0 por ciento de vientos.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, y de la Alcaldía Miguel Hidalgo, junto con la Fiscalía de Justicia, buscaron por varias horas cómo repartirse culpas; mientras AXE e Unilever pese a que contrataron a OCESA, para organizar el evento, no han manifestado ni siquiera una condolencia a los deudos. El medio de comunicación Mr. Indie para el que colaboraban ambos fotógrafos, no asume responsabilidad al justificar que ambos eran free lance, y no tenían contratos.

A río revuelto todos al herradero. Es claro que en estos eventos se carece de una Estrategia o Protocolo para el manejo de la comunicación, y ante los errores de las autoridades, qué gran oportunidad tuvieron los organizadores, y la marca de haber actuado con responsabilidad, siendo transparentes, claros, y oportunos, al haber asumido lo sucedido, y tomar control de la situación al haber generado una cancelación controlada del evento, que permitiera desalojar a los poco más de 40,000 asistentes. La exhibición de las autoridades, ante la nula acción que les sorprendió en el evento, hubiera permitido salvaguardar la marca, y la confianza de sus audiencias. Sin embargo, AXE Ceremonia es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, ante una situación de crisis. Hoy UNILEVER y OCESA, quedan exhibidas como empresas poco transparentes, y carentes de estrategia y protocolos, para el manejo de situaciones de alto riesgo, que ponen al descubierto el nulo interés en sus audiencias, y en los asistentes a sus eventos.

Tómelo con atención.- El pasado fin de semana quedó al descubierto el retraso en el pago de salarios, y servicios, para la red consular en los Estados Unidos. Tras la Conferencia del Pueblo del pasado lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum, aclaró que tras seis meses de administración, y ante la crisis que se ha vivido con el Gobierno de los Estados Unidos, a lo largo de los últimos seis meses, la Secretaria de Relaciones Exteriores, ha evaluado a los miembros del Servicio Exterior, y pronto se regulariza la operación, los salarios, y varios Cónsules serán removidos de sus funciones, ante su poca o nula experiencia en el cargo, nada que sueñe extraño en un Gobierno como el que concluyó en Septiembre de 2024.

Hoy queda claro que la Agencia Digital, no solo se abocó a desarrollar tecnología para apoyar a los migrantes irregulares que viven en los Estados Unidos; sino que evaluó a los funcionarios del Servicio Exterior, y este mismo mes se anunciarán ajustes y remociones. Una vez más nos surge una duda dónde está y qué papel juega el “Canciller” Juan Ramón de la Fuente?

Tómelo con Interés.- Urgente es el que las autoridades Migratorias de nuestro país presenten una estrategia, que permita paulatinamente el retorno de estos grupos migratorios a sus países de origen.

Cada día son mayores las quejas de la sociedad, ante asentamientos irregulares de migrantes Haitianos, Venezolanos, Colombianos, y de otras nacionalidades, que son señalados por delinquir y no respetar el orden, y la gobernabilidad de las ciudades. En fin un problema que se soslaya y cada día cobra mayor relevancia en nuestra sociedad, ante el incremento de índices delictivos y violencia.

