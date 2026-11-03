SIGUE MORENA CON SU CAMPAÑA ADELANTADA, AHORA EN HOPELCHÉN; ¿Y LA AUTORIDAD ELECTORAL?

Hopelchén.- Aunque intentaron disfrazar la campaña adelantada con el anuncio del reparto de chocolate y pan, Morena llevó a cabo la actividad “Amor por Hopelchén”, en la que regaló playeras de manga larga con una frase alusiva al coordinador estatal de la transformación y virtual candidato a gobernador guinda, Pablo Gutiérrez Lazarus.

Para dejar evidencia a sus jefes de la labor cumplida, los activistas, que portaban playeras amarillas, tomaron fotografías.

Video de Hopelchén Online.