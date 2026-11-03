LAYDA ANUNCIA ANTE SHEINBAUM 128 BASIFICACIONES EN EL IMSS

San Francisco de Campeche.- En medio de los despidos escalonados de más de 400 empleados en la maquiladora Karim’s, la gobernadora Layda Sansores San Román se enlazó a Palacio Nacional durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para anunciar 128 basificaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “para brindar certeza y estabilidad laboral”.

El enlace se realizó desde las instalaciones del IMSS del Centro, donde, a la salida de la mandataria estatal, agentes policiacos cerraron la circulación vehicular.