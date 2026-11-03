EXIGE LA DIPUTADA GLADYS RIVERA ESCLARECER HECHOS VIOLENTOS Y GARANTIZAR JUSTICIA EN SABANCUY Y CHAMPOTÓN

San Francisco de Campeche.- La diputada exmorenista y hoy independiente Gladys Sofía Rivera López expresó su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida en los recientes hechos de violencia registrados en el Estado y llamó a las autoridades a esclarecerlos y garantizar que no queden impunes.

La legisladora se refirió en primer lugar a los acontecimientos ocurridos en la comunidad de Maya Tecún, en el municipio de Champotón, donde cuatro personas perdieron la vida. “Ninguna diferencia entre particulares debería terminar en una tragedia de esta naturaleza”, afirmó, al expresar su confianza en que las autoridades competentes esclarezcan lo sucedido.

Rivera López dedicó especial atención a la situación que preocupa a las familias de la villa de Sabancuy, comunidad que forma parte del distrito que representa, y recordó que el pasado domingo un hombre perdió la vida como consecuencia de una agresión con arma de fuego. Este hecho se suma al ataque armado registrado el pasado 12 de octubre en esa misma localidad, que dejó una persona fallecida y dos más lesionadas.

“Estamos hablando de dos acontecimientos violentos ocurridos en menos de 1 mes, en una comunidad donde las familias merecen desarrollar sus actividades cotidianas con tranquilidad”, señaló.

La legisladora subrayó que Sabancuy es una comunidad de familias trabajadoras, pescadores y comerciantes, por lo cual consideró necesario que las instituciones responsables de la seguridad pública fortalezcan sus acciones de prevención, vigilancia y proximidad social, y que las autoridades encargadas de procurar justicia esclarezcan estos hechos.

La diputada aclaró que no se trata de generar confrontaciones políticas ni de adelantar responsabilidades, sino de reconocer que detrás de cada acontecimiento violento hay familias afectadas y comunidades que necesitan recuperar su tranquilidad. “La seguridad de nuestras comunidades debe ser una prioridad compartida, por encima de cualquier diferencia partidista”, sostuvo.