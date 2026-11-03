OLA DE VIOLENCIA DESMIENTE EL DISCURSO DE SEGURIDAD DE LAYDA: GUILLERMO PADILLA; “POR FORTUNA SU SEXENIO YA VA A CONCLUIR”

Ciudad del Carmen.- La reciente ola de hechos violentos registrada en Champotón y Sabancuy pone en evidencia la falta de resultados de las autoridades en materia de seguridad, sentenció el analista político Guillermo del Jesús Padilla Sierra, quien cuestionó el discurso del Gobierno de Layda Sansores San Román, que insiste en presentar a Campeche como una entidad segura.

Señaló que los recientes ataques armados, que dejaron personas fallecidas y lesionadas, reflejan una situación preocupante que comenzó a agravarse durante la administración de Layda Sansores, “que por fortuna ya está por concluir”.

Padilla Sierra sostuvo que existe una contradicción entre las declaraciones oficiales sobre la seguridad del Estado y los hechos violentos en distintos municipios, mientras la ciudadanía paga las consecuencias.

Cuestionó también la falta de coordinación entre los tres niveles de Gobierno y consideró necesario solicitar una mayor intervención de las autoridades federales para enfrentar esta problemática. “Falta voluntad política, nadie le quiere entrar al toro y todos se tiran la bolita, y quienes pagan las consecuencias somos los ciudadanos”, criticó.

El analista también rechazó señalar una posible complicidad de funcionarios con grupos delictivos sin contar con pruebas, aunque sostuvo que podría existir temor entre las autoridades para enfrentar directamente el problema.

Mientras no exista voluntad política ni una estrategia coordinada entre los gobiernos federal, estatal y municipal, aseveró Padilla Sierra, difícilmente se recuperará la tranquilidad que durante décadas caracterizó a Campeche.