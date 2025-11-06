SENADOR MIOPE

Es difícil de creer que el senador de origen chiapaneco desconozca la realidad de Michoacán y del resto del país. Nadie se lo traga ni siquiera bajo la excusa de su natural senilidad…

En su afán de congraciarse con la presidenta y el objetivo de regresar a la lista de posibles candidatos a la gubernatura de Campeche, el senador morenista Aníbal Ostoa Ortega, quiso cerrar los ojos a la crisis de inseguridad y de gobernabilidad que enfrenta en estos momentos Michoacán, y subió a sus redes sociales, que con Claudia Sheinbaum hay “paz, justicia y oportunidades para todos”.

Textualmente escribió: “Con el Plan Michoacán, Claudia Sheinbaum construye junto al pueblo un Michoacán con paz, justicia y oportunidades para todas y todos”.

En pocos minutos su cuenta de Facebook se llenó de airados reclamos, insultos, reproches y señalamientos contra la grave inseguridad que se ha incrementado, y que apenas el pasado fin de semana le costó la vida al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Desconoce el senador Aníbal Ostoa la situación por la que está atravesando en estos momentos Michoacán junto con otras entidades del país donde el dominio se encuentra en manos de la delincuencia organizada?

Es difícil de creer que el senador de origen chiapaneco desconozca la realidad de Michoacán y del resto del país. Nadie se lo traga ni siquiera bajo la excusa de la natural senilidad por la que al parecer está atravesando.

Su post podría ser parte de su estrategia de reposicionamiento político luego de los maltratos y desaires que ha sufrido de la Administración laydista para hacerle saber que no, que él no forma parte de sus proyectos de sucesión gubernamental.

Tal vez supone que cerrando filas a ojos cerrados con la presidenta Sheinbaum podría recuperar sus espacios de privilegio, y su condición de principal asesor político de la gobernadora. Pero no. La realidad es que ya lo sustituyeron o simplemente lo hicieron a un lado.

Por ello es que creemos que por lo menos debe asumir una postura de respeto personal. Esa actitud abyecta de intentar presentar una situación inexistente de “paz, justicia y oportunidades para todos” en Michoacán, es inexistente en realidad para todo el país. Ni hay paz, ni hay justicia ni hay oportunidades para todos en ningún estado del país y mucho menos en Campeche, al que le interesa gobernar.

El senador Ostoa Ortega debería respetarse a sí mismo. Es la base fundamental para que respete a los demás. Porque con su post ofendió a muchos, pero se ofendíó más él mismo.