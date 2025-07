“SÉ QUIÉN SE LLEVÓ A MI HIJA Y NO LO DETUVIERON, PORQUE NO TENGO LANA”: MADRE ACUSA NEGLIGENCIA DE LA VICEFISCALÍA DE #ESCÁRCEGA

Con profunda indignación, la madre de Kady Brigett G., una menor de 16 años desaparecida desde hace seis días, denunció la total indiferencia y negligencia de la Vicefiscalía Regional de Escárcega. A pesar de que el presunto responsable confesó haberse llevado a la joven, las autoridades no lo detuvieron y hoy se encuentra prófugo.

La madre relató que el joven, conocido vendedor de pescado, fue interrogado por un agente de la Vicefiscalía, donde admitió haberse llevado a Kady, pero no fue aprehendido porque, según le dijeron, “faltaba una orden del juez de Campeche”. Horas después, huyó. “¿Por qué no lo detuvieron si él mismo dijo que se la llevó? ¿Porque no tengo lana para moverlos?”, cuestionó con desesperación.

Ante la parálisis institucional, ha sido el propio pueblo quien encabeza la búsqueda de la menor. Han recorrido caminos rurales y comunidades como Las Trechas, Pimiental, La Esperancita y San Juan, sin éxito. Mientras tanto, ni Seguridad Pública ni Protección Civil han intervenido, y la madre exige que las autoridades dejen la indiferencia y actúen con urgencia antes de que sea demasiado tarde.