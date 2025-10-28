SE PLANTA EN LAS OFICINAS DEL PODER LEGISLATIVO PARA EXIGIR QUE LA MAYORÍA DE DIPUTADOS DE MORENA APRUEBE EL DESAFUERO

En exigencia de que los diputados, de mayoría morenista, impulsen y aprueben cuanto antes el desafuero, Pedro Javier Carrillo se apostó en protesta a las puertas de las oficinas del Poder Legislativo, y pidió a los campechanos abrir los ojos ante la realidad que ocurre en México y el Estado.



Sentado frente a las puertas del edificio legislativo, con el sol de frente, el solitario manifestante colgó cuatro pancartas, todas alusivas a un “sí al desafuero”.



Ya no debemos permitir –dijo–, que diputados federales, locales, senadores sigan saqueando a nuestro país y a nuestro Estado y se protejan con el fuero constitucional.



Señaló a los diputados que son ratas, “que se aprovechan de todo y se amparan con el fuero para poder seguir robando. Pongámonos las pilas, apoyemos el desafuero para que estos viles paguen conforme a la justicia todo lo que están haciendo en contra de nuestro Estado. No nos dejemos, luchemos”.



Pedro Javier señaló que hasta el momento no ha podido dialogar con ningún diputado –las sesiones cambian de fecha y se realizan en un lugar ajeno al edificio comúnmente utilizado–, y dijo que quizá los legisladores sienten que es en contra de ellos, pero no en contra de todos, sino sólo contra las ratas, los saqueadores que de la noche a la mañana tienen muchas cosas.



México necesita de nuestro apoyo, no nos dejemos, sigamos luchando para un mejor futuro para nuestros seres queridos, convocó.