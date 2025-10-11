sábado, octubre 11, 2025
SE INCENDIA TAXI CERCA DEL CERESO; NO HAY HERIDOS

A la altura de la entrada del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Carmen, una unidad del Sindicato Único de Trabajadores del Volante (SUTV) se incendió, al parecer a causa de un corto circuito.

El siniestro, ocurrido ayer, movilizó a bomberos voluntarios de la isla para sofocar las llamas, que consumieron por completo el vehículo. No hubo reporte de personas lesionadas o intoxicadas.

Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil acordonaron el área mientras se realizaban las labores de extinción y enfriamiento. Luego, la unidad fue retirada del lugar para su resguardo y peritaje correspondiente.

