RETIREN EL PANAL DE ABEJAS Y A LA DIRECTORA POR NO HACER NADA, EXIGEN PAPÁS DE LA PRIMARIA “LÓPEZ MATEOS”

También piden presencia de “marcelitos” para vigilar el paso de alumnos en paso peatonal

Al exigir la intervención de las autoridades de Protección Civil y de la Secretaría de Educación, padres de familia de la Escuela Primaria “López Mateos” denunciaron que hay un panal de abejas dentro de un flamboyán, y como varios de ellos han sido picados a la hora del recreo, temen que en algún estudiante sufra lo mismo y esté en riesgo su vida de ser alérgico a esa picadura.

Revelaron que un apicultor se ofreció a apoyar pero tras checar explicó que las abejas tienen el nido dentro del árbol, ante lo cual es necesario cortar una parte para sacar a la abeja reina y retirar el panal, pero, recalcaron, tendrían que llevarse también a la directora, porque no hace nada.

La madre de familia Flor Castillo explicó que ya tiene dos semanas esta situación, y si las autoridades no harán nada, pues al menos que manden a los “marcelitos” (refiriéndose a la Policía Estatal), que no hacen nada, a vigilar el paso de los estudiantes, quienes por el cierre de la entrada principal caminan a un costado, por la Concha Acústica, donde circulan automotores que en su mayoría no respetan el paso peatonal.

Lamentaron que la directora no los apoye, ya que, según ella, “no pasa nada” y llama revoltosas a las mamás que exigen solución a este problema. Lo único que se hizo fue poner cinta amarilla cerca del área.

