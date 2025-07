RESULTADOS MISERABLES

Los números fríos de este “cuarto informe” que se presentará en próximas fechas son opacos, confusos y engañosos. No precisan en qué se han erogado más de 100 mil millones de pesos…

“No me puedo quedar callado ante la perversa y nefasta intención de los gobernantes de engañar a mi pueblo –aseveró angustiado el poeta Casimiro–. Leo, escucho y veo su rimbombante propaganda en todos los medios de información a su servicio, y concluyo que este es el peor Gobierno que me ha tocado vivir”, externó.

–“Van a pasar muchas generaciones que considerarán a este Gobierno como el peor en toda la historia, añadió convencido el bolero don Memín. Mira que va ser difícil superar toda su prepotencia, su altanería, su ceguera y sordera para atender el reclamo del pueblo, y su terquedad para traer de fuera a funcionarios que no han funcionado, pero desplazó a muchos coterráneos con vasta experiencia en estos temas” anotó.

–Te noto angustiado, le dijo al poeta la exburócrata doña Chela. ¿Qué es lo que agobia tu corazón y que te hace incluso sudar en exceso?

–Analizo las cifras de este remedo de informe –explicó– y cada vez me convenzo más de que nos están saqueando. Vean ustedes y si después no me conceden la razón, entonces me he vuelto loco:

Presume este gobierno que en un año pavimentaron apenas 125 kilómetros de calles. O sea poco más de 300 metros diarios, ¿y qué hicieron entonces con todo el asfalto que les da Pemex? Otro dato: que destinaron 52 millones de pesos en infraestructura deportiva, pero no dicen en qué ni dónde ni cómo y con todo respeto, esa cifra es un insulto para la promoción del deporte.

Dicen que otorgaron más de 80 millones de pesos en becas estudiantiles pero no aclaran si es con recursos propios o son dineros federales, y para generar más confusión, alardean que otorgaron 80 mil 164 becas y apoyos estudiantiles. Si eso fuera cierto, entonces, cada beca fue de alrededor de 999 mil pesos? ¿O de un millón? Es evidente que eso es engañoso.

Presumen que mecanizaron solo 654 hectáreas para cultivo de granos, o sea una miseria si comparamos que cada año se siembran alrededor de 350 mil hectáreas. ¿Esas son sus ganas de transformar el campo?

También señalan que solamente entregaron 47 motores para embarcaciones. ¿Y los equipos para proteger la vida de los pescadores ante los repentinos cambios climáticos? ¿Cuántos pescadores murieron este año? Dicen que “rehabilitaron” el parque Campeche, y vale la pregunta: ¿Es lo mismo rehabilitar que repintar? ¿O qué mejoras exactamente le hicieron? ¿Cuántos millones de pesos “justificaron” en esa obra? Y así hay innumerables ejemplos de la opacidad de este “informe” concluyó.

Sus compañeros de tertulia no quisieron por hoy añadir más a los señalamientos. Solo coincidieron en que los resultados son efectivamente miserables, escasos, insuficientes…