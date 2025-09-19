REPUNTARÁ EL EMPLEO, PROMETE SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Campeche.- Al considerar que el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de retomar la producción de barriles de petróleo beneficiará mucho a Carmen, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, reveló que “tenemos entendido que la deuda del 2024, que es la más grande y ha obligado a las empresas a ‘adelgazar’ sus estructuras, lo cual se refleja en la pérdida de empleos, por fin va a llegar a una solución”.



Esto, continuó, aunado a los planes para retomar el crecimiento de la producción de barriles de petróleo y llegar en el 2026 al millón 450 mil y al 2030 al 1.8 millones, “lo que beneficiará muchísimo de nueva cuenta al Municipio del Carmen. Son buenas las expectativas, y nosotros esperamos esto también tenga un repunte importante en el empleo”.