“RECHAZO CUALQUIER INSINUACIÓN QUE PRETENDA VINCULAR AL GOBIERNO CON ACTOS DE ENCUBRIMIENTO, AQUÍ NO SE PROTEGE A NADIE”: LIZ HERNÁNDEZ

Al externar su solidaridad con la familia afectada por el fallecimiento de la joven motociclista, y rechazar cualquier insinuación que pretenda vincular al Gobierno del Estado o a la Secretaría a su cargo con actos de encubrimiento, porque “aquí no se va a proteger a quien daña, lastima o vulnera el Estado de Derecho”, la secretaria estatal de Gobierno, Liz Hernández, no aclaró por qué la responsable de la muerte de la motociclista no está detenida pese a estar identificada.



A través de un video en sus redes sociales, la funcionaria señaló que ninguna madre, ningún ser querido debería enfrentar una pérdida de esta magnitud, aseguró que actualmente con apoyo de la Fiscalía se trabaja en el caso y realizando las investigaciones correspondientes conforme a la ley, y se quejó de que se quiera “politizar” este hecho.