QUIEN HAYA COMETIDO UN DELITO QUE SE LE JUZGUE SIN DISTINGOS: ARMENTÍA

Tras preguntarle si la sobrina de Layda Sansores, la extesorera estatal América Azar, debe ser investigada por presuntos desvíos, procesada ante la ley como se hace con otros exfuncionarios de la Administración del exgobernador Alejandro Moreno, el diputado mocista Pedro Armentía López respondió que “la justicia no debe ser selectiva, y si alguien cometió algún delito, que acuda a los tribunales, que acuda ante el Ministerio Público, pero lo que no podemos permitir aquí son dimes y diretes, cuestiones políticas”.

Y sentenció: “Si es responsable, si no es responsable, si ella firmó, no firmó, si le dio el dinero, no dio el dinero, esas son suposiciones, conjeturas. Aquí quien debe de aclarar si alguien cometió algún delito o no, es el juez”.

Sobre las detenciones de exfuncionarios que se están realizando, Armentía López expresó que “quien tenga una carpeta de investigación, quien esté sujeto a un proceso, quien haya cometido un delito, que se le juzgue, y que se presente y que atienda las cuestiones jurídicas”.

En lo que nunca he estado a favor, lo que nunca voy a poder entender, es que la justicia cuando se va a aplicar sea, uno, selectiva y, dos, en momentos inoportunos, pues, esto nadie lo ha comentado y no defiendo a nadie de los exfuncionarios, porque quien tenga cola que se la cuide, que sean detenidos ante sus hijos, añadió.

Así han sido todas las detenciones, ante la presencia de sus hijos. ¿Acaso no hay un área de inteligencia que pueda realizar una detención sin la presencia de sus hijos, sin lastimar a las familias?, preguntó, y agregó: “Y si es culpable, que lo procesen y lo metan a la cárcel. Y si no es culpable, que lleven mejor las carpetas de investigación”.

A mí me han preguntado en estos días que qué opino, y lo reitero aquí, quien esté sujeto a un proceso, quien esté acusado de algún delito, que atienda el llamado de la ley, concluyó el legislador mocista.