“QUE EXPROPIEN TAMBIÉN A LOS DE SU PARTIDO… LA MISMA GOBERNADORA DUEÑA DE PLAYAS EN VARIOS PUNTOS DEL ESTADO”; USUARIOS RECLAMAN LA INCONGRUENCIA EN MORENA

Tras los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum en apoyo a la toma de tierras en Campeche, usuarios en redes sociales expresaron su inconformidad y acusaron al gobierno de utilizarlas como venganza política contra opositores. En las publicaciones se leyeron frases como: “Está ahora a juicio rápido a comentarios en contra de sus opositores y cubre a los de su partido, de esa manera se quieren deshacer de los que les pueden descubrir sus fechorías”, así como “Adán Pérez intocable agosto es” y “Qué tiene una oficina en la alcaldía, ella fue alcaldesa de AAO, pues dónde la sacó”. Otros señalaron directamente a la mandataria estatal con expresiones como: “Otra narco”.

Los reclamos también se enfocaron en propiedades y presuntas irregularidades: “Y Noroña y Obrador, para uno un mega rancho que se compra con 200 pesos y otro una mega casa de 12 millones de su sueldo”, “Y por qué se reservó los bienes de jefe de la barrera, cuando se debe de expropiar y no reservar la información de sus propiedades”, y “Qué expropiaron ahora, que hayan huachicol del municipal?”. En el ámbito local, las críticas fueron aún más directas: “Pregunto a la gobernadora cómo su familia apropió de tierra en el Champotón, como la misma gobernadora dueña de playas en varios puntos del estado, ni qué decir de terrenos y casas coloniales”.

Los mensajes también señalaron la falta de coherencia en las decisiones del gobierno: “Ojalá también hablara de los bienes de Bartlett y de sus hijos en Sureste, producto de la corrupción y zonas protegidas”, “Y los de su secretario hasta ahora lo miré”. La inconformidad quedó plasmada en un comentario que advirtió: “Ok, entonces que le quiten la casita que compró Noroña, que expropien el rancho La Chingada, y así nos podemos seguir, y si no lo hacen entonces pensarán que es venganza contra Alejandro Moreno, sean coherentes con lo que piensan, dicen y hacen, les recuerdo que todo tiene un final, hoy ríen pero mañana podrán ser el crujir de dientes”.

Finalmente, los reclamos alcanzaron a otros personajes del partido en el poder: “Y las de Morena, los Batres, los López, Beltrán”, “Y la casa de Tlalpan y el depto de Copilco la casa azul de los López Obrador”, y “Y los de su partido cuándo se va a actuar en el mismo sentido”.