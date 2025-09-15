PREOCUPA EL FUTURO DE LOS CONSTRUCTORES, PORQUE SIN ECONOMÍA PETROLERA “ESTAMOS MUERTOS”: RAFAEL POU

El panorama para el sector de la construcción en Ciudad del Carmen es desolador, pues no hay obras, resumió Rafael Pou Vera, expresidente del Colegio de Arquitectos, al advertir que 2025 se perfila como uno de los peores años para los constructores locales, tanto en obra pública como privada, porque sin economía petrolera “estamos muertos”.

https://youtu.be/9D8SNS3esXI



Esta crisis, remarcó, tiene prácticamente paralizado al sector privado, por eso “abundan las ventas: la gente vende su casa, su terreno, su caballo, su carro, cualquier cosa para sostenerse. No hay economía, no hay flujo de capital”.

Pou Vera advirtió que la reciente reforma a la Ley de Pemex, que le permite declararse en suspensión de pagos, incrementa el temor entre empresarios, porque si la petrolera “se acoge a esa figura, prácticamente condena a la quiebra a cientos de empresas locales en un Estado donde la economía depende casi totalmente del petróleo. Sería mortal, porque sin Pemex no hay obras, ni servicios, ni turismo”.

Además, la mayoría de los constructores locales están imposibilitados para participar en licitaciones federales y estatales debido a los excesivos requerimientos fiscales y administrativos, como la obtención de las llamadas “opiniones positivas” del SAT y del IMSS.

Si apenas sobrevives, si pagas algo, lo haces con rezago, y eso retrasa los trámites. La obra pública está prácticamente cerrada para los locales, y lo poco que se asigna queda en manos de compañías de otros Estados, señaló.

Somos magos para sobrevivir, acosados por los proveedores, pero no hay de otra porque nadie quiere arriesgar su dinero en contratos con Pemex cuando se ve lo que está pasando, reiteró Pou Vera, y manifestó: “Hemos tenido crisis cíclicas, pero nunca tan largas ni tan fuertes como esta. Hoy, simplemente, no hay nada”.