¿ESPERARÁ EL GOBIERNO MUNICIPAL QUE OCURRA ALGO FUERTE PARA EVITAR FILTRACIÓN DE AGUA HACIA REGISTROS SUBTERRÁNEOS DE CABLERÍA EN EL AFA?, CUESTIONAN

Ciudad del Carmen.- La representante de los comerciantes del mercado Alonso Felipe de Andrade (AFA), Deysi Briceño Rosado, advirtió del peligro que representa la filtración de agua hacia los registros subterráneos de cablería, como ocurrió durante la lluvia de ayer, y criticó que pese a que el actual Gobierno Municipal sabe desde hace años del problema, sólo ha prometido soluciones, le queda año y medio y ¿será que lo compongan, que nos quiten el peligro o van a esperar algo fuerte para nosotros?

https://youtu.be/BdFrM784PGw



La dirigente de Locatarios y Comerciantes Unidos de Ciudad del Carmen, alertó también que la tratadora representa otro riesgo, pues está cerca de donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene instalados todos los medidores de los locales comerciales.



Es un problema que desde hace años hemos señalado a las autoridades, pero hasta ahora no hay solución definitiva, recriminó, y aseveró: “Siempre hemos demostrado el estado en que están los registros subterráneos de electricidad. El peligro es real, trabajamos con 220 de voltaje y si eso hace tierra puede ocurrir una tragedia como la de hace algunos años con un niño. No queremos que vuelva a pasar”.



Briceño Rosado lamentó que, pese a que tanto autoridades estatales como municipales han inspeccionado los registros y han prometido dar solución, hasta la fecha no se han realizado reparaciones.



Aquí, puntualizó, somos más de mil 500 locatarios y trabajadores que a diario dependemos de este espacio, por eso no podemos esperar una desgracia. Que no se limiten a pintar y aparentar que todo está bien, cuando lo que necesitamos es reparaciones en lo interno del mercado, porque la instalación eléctrica está en condiciones críticas.



Preocupa la situación, pues ayer el incidente ocurrió la zona de comedores en horario donde ya no había clientes, pero si sucede en un momento de afluencia, las consecuencias podrían ser fatales, señaló.