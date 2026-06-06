PELIGRA HISTÓRICO TEMPLO DE SAN ROQUE; PIDEN ACCIONES INMEDIATAS PARA SU PROTECCIÓN

La iglesia de San Roque permanece cerrada de manera preventiva luego de que se detectaran afectaciones en parte de su estructura, presuntamente derivadas de las lluvias registradas en los últimos días, situación que requiere atención inmediata para evitar mayores daños al inmueble histórico.

La Diócesis de Campeche informó que el problema fue detectado cuando el sacristán reportó al párroco dificultades para abrir la puerta principal del templo, lo que llevó a una revisión más detallada de las condiciones del edificio.

El vocero de la Diócesis, Marco Antonio Martínez Jiménez, señaló que durante la inspección se observó desprendimiento de mampostería, por lo que se notificó de inmediato al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para realizar una evaluación técnica y determinar el alcance de las afectaciones.

Como medida preventiva se instalaron puntales en la parte exterior y andamios en el interior del recinto con el propósito de reforzar temporalmente la estructura mientras se llevan a cabo los estudios correspondientes.

La Diócesis precisó que la suspensión del acceso tiene como objetivo proteger la integridad de los fieles y visitantes, además de resguardar el patrimonio histórico que representa el inmueble.

Asimismo, indicó que existe coordinación con el INAH para definir las acciones necesarias que permitan iniciar los trabajos de restauración y garantizar que el templo pueda reabrir una vez que existan condiciones seguras.