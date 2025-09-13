PEDRADAS A CASA Y AUTO, GAS LACRIMÓGENO, 1 HERIDO Y DETENCIÓN DE UNA FAMILIA POR AGRESIÓN A UNA ABUELITA EN LA 23 DE JULIO

En la calle Chaca, entre Caoba y la avenida Las Palmas de la colonia 23 de Julio, un hecho de violencia vecinal se registró anoche cuando una familia agredió verbal y físicamente a una mujer de la tercera edad, lo que derivó en la presencia de policías municipales, quienes usaron gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes contra los presuntos agresores, cuyo vehículo y vivienda fueron apedreados.

De acuerdo con testigos, un varón golpeó con un tubo galvanizado en la pierna izquierda y el rostro a la señora, provocándole lesiones que ameritaron la intervención de paramédicos, quienes la trasladaron al Hospital General ante la sospecha de fracturas.

La acción desató la indignación de los vecinos, quienes exigieron la detención de los responsables y solicitaron la presencia de la Policía Municipal y la Guardia Nacional. Sin embargo, los presuntos agresores se resguardaron dentro de su domicilio.

Luego la tensión incrementó, pues los habitantes comenzaron a lanzar piedras, botellas y objetos contra un vehículo y la vivienda de los acusados, quienes fueron detenidos por elementos de seguridad y subidos a patrullas.

Sin embargo, la situación se tornó caótica cuando un grupo vecinal persiguió las patrullas con la intención de agredir tanto a los detenidos como a los uniformados, ante lo cual los uniformados utilizaron gas lacrimógeno para dispersarlo.

Durante el enfrentamiento, una persona resultó lesionada en la cabeza por el impacto de una bomba de gas, mientras otras, incluyendo reporteros, sufrieron irritación en ojos y rostro.

Incluso, un habitante salió con un tanque de gas LP de unos 5 kilos con la aparente intención de hacerlo explotar, pero no pasó a más, aunque la tensión llegó a tal grado que los agentes se colocaron en formación de respuesta. Finalmente, se retiraron del lugar con los detenidos bajo custodia.