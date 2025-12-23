No trabajan ni dan resultados, pero andan de fiesta en fiesta, como si la economía del estado estuviera floreciente. Ese es el Gobierno que tenemos…

“De verdad que este Gobierno está más salado que la bragueta de un pescador del 7 de Agosto, disertó con su sempiterno sarcasmo el bolero don Memin. Quieren instalar una pista de hielo para patinar, pero no se congela el estanque; intentan agasajar con su posada a los operadores y personal del Ko’ox, pero el payaso que animó la fiesta los agarra a puñetazos. Todo, todo les sale mal” refirió el rechoncho lustrador de calzados.

–“Y súmale a esa relatoría, que los paraderos que construye el alcalde Pablito en la isla de Tris se derrumban al primer ventarrón, sin mencionar que ese presidente municipal se quiso pasar de gandaya con el excesivo y abusivo cobro de impuestos, por lo que fue frenado por los diputados y ahora tendrá que operar en 2026, con la misma Ley de Ingresos de 2025” rememoró el poeta Casimiro.

–“Lo que sí les sale bien es andar de fiesta, apuntó con su agrio carácter la exburócrata doña Chela. Toda la semana anduvieron de pachanga en pachanga, desde la posada que le hicieron a los policías, donde rifaron dos coches que obsequió el sindicato petrolero, hasta las posadas en todas las dependencias de Gobierno, en donde la figura principal fue la exvándala secretaria de Gobierno. Poco falta para que la presenten como la candidata oficial a la gubernatura en actos anticipados de campaña” aseveró.

–“Me contaron que en la isla carmelita sí la frenaron bien feo, narró el viejo don Julián. Que en la posada del sindicato petrolero, al que acudió la gobernanta acompañada de su séquito de aduladores –entre ellos la precandidata oficialista–, también estuvo presente el alcalde Pablito, quien movió a sus huestes para que en el aplausómetro aplastaran rotundamente a la LIZta, lo que provocó un encaboronamiento monumental de la Tía. Les echaron a perder la fiesta” aseveró.

–“Creo que esa es una señal de que debería reconsiderar du decisión, porque si alguien salió perdiendo con el regreso del Chino Elito, es la tía LIZta porque ella anda muy abajo en las encuestas y al tener un escenario más competitivo en la elección, tiene todas las de perder” apuntó el poeta Casimiro.

–“Por mí que postulen hasta al Tarado sin Cerebro si es lo que desean, exclamó doña Chela. De todos modos van a perder. Aunque le destinen cientos de millones de pesos a la compra de votos y al soborno de los líderes opositores, la ciudadanía está mentalizada para ya no votar por ese partido y sus candidatos. Que agarren el dinero que les vayan a dar, pero que voten con entera libertad” exhortó la veterana ama de casa.