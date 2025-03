PARAN LABORES EN LA CONAFOR

POR MALOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS NO HAY PRESTACIONES NI INSUMOS PARA COMBATIR INCENDIOS, DENUNCIAN

Al grito insistente de “¡No más mentiras!” y a nivel nacional, trabajadores de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se declararon en huelga de brazos caídos por hoy, en protesta por la falta de prestaciones y de entrega de insumos necesarios desde el año pasado para combatir incendios, e incluso varios vehículos no sirven o no están al 100% y son del 2018, es decir, están descontinuados, y todo por malos manejos administrativos de las autoridades.

La secretaria general del sindicato de la Semarnat, Lizbeth González Zumárraga, explicó que cada año protestan por ese motivo, de ahí la manifestación en las instalaciones de la dependencia forestal.



Aunque no ha habido incendios, señaló González Zumárraga, preocupa que no haya equipamiento a tiempo para combatirlos, pues aunque les aseguran que los vehículos están en condiciones óptimas no es así, mientras los trajes son obsoletos y no sirven para trabajar.



El delegado de Conafor en Campeche ya los escuchó, pero lamentablemente todo se soluciona a nivel nacional, y advirtió que si no les dan solución y la sección nacional no llega a un acuerdo, es posible que tomen las instalaciones en Campeche hasta obtener respuesta.

