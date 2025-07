OPINIÓN: “CON LA CURP BIOMÉTRICA EMPIEZA EN MÉXICO EL CONTROL SOCIAL”

Locutor y periodista: René Narváez Lozada

“La voz de México”

*REGISTRO BIOMÉTRICO será obligatorio que contenga huellas dactilares, escaneo de Iris, correo electrónico, y datos personales será el registro ante las reformas de la LEY GENERAL DE POBLACIÒN

El nacimiento de la obligación de que todo mexicano debe de estar registrado BIOMÈTRICAMENTE lo saben los sociólogos y psicólogos que es el inicio institucional del ESTADO MÈXICO en EL CONTROL SOCIAL DE LOS MEXICANOS.

He de decir que ningún gobierno del mundo y mucho menos en el gobierno mexicano son claros o transparentes, con los propósitos de sus decisiones, acciones e iniciativas, por ejemplo, esta que acaban de aprobar en el congreso mexicano en relación al REGISTRO BIOMÉTRICO LLAMADO CURP por lo que “no podemos esperar que a estas alturas exista transparencia o lo sea la 4T y el Partido Político Movimiento de Renovación Moral MORENA”

Los sociólogos y marxistas, leninistas que forman el actual gobierno federal en este sexenio de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y de la actual corriente política de la izquierda mexicana incrustada en los 3 PODERES y en el gabinete y que son provenientes del casì desaparecido PRD PARTIDO DE LA REVOLUCIÒN DEMOCRÁTICA que hoy forman las tribus y corrientes políticas de MORENA Y la 4 T, donde existen políticos y funcionarios como Gerardo Noroña el senador, Lenia Batres la ministra de la suprema corte de la nación, Martin Batres funcionario federal ex jefe del gobierno de la CDMX, y muchos otros etc, etc., mismos que desde las universidades han recibido el adoctrinamiento de la izquierda socialista, comunista, trotskista, anarquista a ellos se les adoctrina y por ello incluso saben que se requiere del control social para manipular al pueblo, sociedad y las masas humanas, controlar sus intereses mediante sus necesidades y sus gustos y hasta su caprichos sociales. Por eso ni tardos ni perezosos autorizaron la CURP BIOMÈTRICA para poder tener de manera efectiva “EL CONTROL SOCIAL”

Existen muchos estudios sobre “el control social” y sobre los estudios que han realizado sociólogos y psicólogos, para poder controlar la mente humana, bajo técnicas de psicoanálisis y estudios entre los que destacan los realizados por Erich Fromm y “el control social” pero algo de lo más importante que desde que se inicia a estudiar de este tema y que casi nadie percibe es que “el control social” lleva implícito “LA PÈRDIDA DE LA LIBERTAD”

Ahora bien “el control social” lo podemos comprender como los procedimientos, procesos y mecanismos donde quienes están interesados en realizar el control social llegan a utilizar técnicas, métodos y formas del manejo que pueden llegar a influir y manejar mediante dinámicas y técnicas el comportamiento de los hombres, hasta llegar a manejar el comportamiento de estos ya sea de manera inconsciente e individual y/o colectiva y en donde a las personas se les induce e incluso se les manipula de manera muy sensible y discreta para llegar a conseguir la aceptación y control de su voluntad hasta que sin darse cuenta lleguen a perder su capacidad de reconocer sus propios conceptos de ideas, pensamientos, opiniones, y libertad de expresión como parte de sus derechos humanos, y llega a ser de tal manera el control social que se llega a tomar cautiva la mente y su control e incluso aun en contra de sus deseos, principio o voluntades.

La pregunta aquí sería ¿Que tanto va a influir en la LIBERTAD el REGISTRO BIOMÉTRICO DENTRO DEL LLAMADO CURP? Y la respuesta simple y sencilla será que afectara e influirá “en todo desde tu libertad de acción, decisión, expresión, de pensamiento, transito, y en todo tramite cotidiano que hagas” Y esto se debe a que estarás bajo la autoridad del estado quién tendrá “El control social de su persona” y con ello el control de un DERECHO HUMANO UN DERECHO HUMANO inalienable es decir como es “LA LIBERTAD”

El senado de la república mexicana al aprobar el cambio de documento de identificación de la credencial del INE al CURP BIOMETRICO con todos tus datos, iris de tu ojo, domicilio, teléfono, correo electrónico tramite que obligatoriamente se habrá de realizar en las oficinas del REGISTRO CIVIL y que estará bajo la tutela de la Secretaria de gobernación bajo sus discreción y autoridad en este mes de julio 2025 y nos acaban de decir los diputados y senadores que una vez que se ha dado la aprobación de un cambio de identificación e identidad de los mexicanos como es con la “reforma que prácticamente desaparece como documento de identificación oficial a la credencial del INE, al cambiarla el Senado de México por la IMPOSICION OBLIGATORIA como DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÒN del que hoy sabemos será el CURP BIOMÉTRICO con homo clave de la SECRETARÌA DE GOBERNACIÒN, que se dice que transformara y modernizará el sistema de identificación personal a nivel nacional” Supuestamente para dar más seguridad a las personas y evitar la clonación de identidades y el uso indebido de las misma.. ¿Ustedes les creen? O será como en su momento al inicio de mi nota escribí como título que “CON LA CURP BIOMÉTRICA EMPIEZA EN MÉXICO EL CONTROL SOCIAL”

“LO QUE VEO GRAVE DE “EL CONTROL, SOCIAL” es que este puede llegar a obtener la voluntad permisiva de las personas, curiosamente “aunque usted no lo crea” aun en contra de sus propios intereses, costumbres, valores éticos o morales hasta afectar la voluntad, incluso aceptando en contra de sus propios intereses la conformidad de lo que bajo control social se les ordene, lo más grave que se realiza aun reprimiendo como antes dije sus verdaderos interese, valores, pensamientos, sentimientos y hasta decisiones. Lo más grave que yo visualizo es que las personas que se someten al control social pierden el miedo de PERDER EL DERECHO A SU LIBERTAD.

Siendo Erich Fromm uno de los grandes exponentes de “el control social” no debemos, ni podemos ignorar que “él” es un individuo de origen alemán, y de rito religioso judío que al estar cercano a los hechos del nacimiento y desarrollo del SOCIALISMO POLÌTICO, NACIZMO del líder político HITLER que tienen firme influencia del ideólogo Carlos Marx, Erich Fromm como psicólogo, estudioso de la sociología puede visualizar como en la Alemania naciente después de la primera guerra y cercana a los años 30 treintas del siglo pasado, se desarrolla con el socialismo los principios del CONTROL SOCIAL y control humanamente de la sociedad y su mente, por lo que él viaja a los Estados Unidos , desde donde siendo académico estudia los efectos positivos y negativos del control social y sus efectos en LA LIBERTAD, llegando a la conclusión que tanto en las sociedades capitalistas como en las socialistas, se realizan diversos mecanismos de control mental, y sus psicoanálisis y técnicas e incluso el uso de mecanismos de la psicología, y – tengo la impresión del uso de la hipnosis, auto hipnosis como medio de controlar y someter la mente de las personas, eso lo digo yo- Y todo esto claramente para poder conseguir el fin de controlar mediante el orden político, económico, financiero y sus medios de producción de las masas, sus mentes, su voluntad y al final lo más grave para someter a el ser humano y sus sociedad hasta lograr que voluntariamente se logre “La pérdida de su libertad”

Viene a colación este comentario y toda mi larga explicación con el deseo de que nuestra sociedad despierte y comprenda hasta dónde llega el alcance y valor de lo que se acaba de aprobar por “La cámara de diputados y senadores que aprobó en este 4 de julio de esta primera semana del 2025 la creación de la CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN CURP BIOMÉTRICO, el cual será obligatorio como DOCUMENTO NACIONAL OFICIAL DE IDENTIFICACIÒN para todos los ciudadanos mexicanos” Entrando a la época muy peligrosa del CONTROL SOCIAL dentro de nuestra sociedad mexicana… ¡Al tiempo veremos si mi percepción es acertada o fue un pensamiento, alarmista, y sin fundamento!