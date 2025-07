AL GOBIERNO DEL ESTADO NO LE INTERESA EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO NI LO ATENDERÁ: ARCE

Incongruencia entre la gobernadora y la Artec sólo afecta a la ciudadanía, lamenta

Los bloqueos carreteros, a puentes y los enfrentamientos a g0lp3s entre taxistas y pochimóviles, son consecuencia de la indiferencia del Gobierno del Estado y de la Comuna de Carmen al no tratar un tema tan importante que afecta a la ciudadanía y a quienes prestan el servicio, y demuestra que a la autoridad estatal no le interesa lo que ocurre, ni atenderá este problema en lo que le queda de Administración”, criticó el dirigente de MOCI en Campeche, Paúl Arce Ontiveros.

Y asentó: “El orden tiene que empezar por ellos, por las instituciones del Gobierno: la Artec y el Gobierno del Estado. La gobernadora no puede salir a decir algo y la Agencia del Transporte hacer otra cosa, tienen que ser congruentes con lo que se diga y hacer lo mejor para la ciudadanía, con costos de transporte bajos, buenas unidades y que haya el transporte y las unidades para que se brinde un buen servicio”.

Sobre lo ocurrido en Carmen, recordó que la Comuna de Campeche lo vivió en el periodo 18-21, cuando era muy complicado otorgar permisos y licencias al transporte municipal que siempre se había prestado, pero lo que hacíamos nosotros era un trámite para tenerlos de manera legal, hacer la solicitud, el tiempo, forma y los años, todo lo que pide y marca la ley lo hicimos.

El v¡olent@r la ley o no cumplirla tiene que tener ciertas repercusiones, apuntó el legislador, creo que es un tema donde el Gobierno del Estado debe coordinarse con sus Municipios, y en este caso es contradictorio porque son del mismo color y no se pueden poner de acuerdo, lo que perjudica sólo a la ciudadanía.

Arce Ontiveros pidió que se pongan de acuerdo, que las cosas sean como se tienen que hacer, como marca la ley que se pueda prestar un servicio digno como en todo nuestro Estado siempre se ha querido, que de alguna manera el costo del transporte no suba, que haya buenos camiones y se cumpla la ley.

“Siempre se tiene que ver que se cumpla la ley y no tiene que ser solamente para los opositores, que cuando algunos no estén de acuerdo por temas políticos enseguida sea un ataque mediático, político y sistemático, aquí todos tienen que cumplirla, tienen que ver que los Ayuntamientos, sobre todo del color del mismo partido, lo hagan.

CONTRADICCIONES

Del tema de las plataformas de transporte como InDrive y Uber, Arce Ontiveros expresó que en Campeche es algo contradictorio, y si nos ponemos a investigar creo que en un programa de la gobernadora –Martes del Jaguar–, ella y la persona que siempre la acompaña hablan de las plataformas, que están bien y de todo, mientras el Congreso del Estado aprobó una ley pero ahorita los están cazando.

No se ponen de acuerdo y perjudican a la gente que presta el servicio, a los taxistas, simplemente no están siguiendo la ley y hacen lo que quieren porque para eso se aprobó una ley y simplemente no hay orden, sentenció.

