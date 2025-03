OPINIÓN: ACUSAN DE PERVERTIDO A DIRECTOR GENERAL DEL COBACAM

Por Hubert Carrera Palí

* Obliga a alumnos a realizar bailes exóticos, denuncian padres y maestros

*Sirven comida descompuesta a alumnos durante encuentro estatal.

Padres de familia y maestros del Colegio de Bachilleres de Campeche (COBACAM), lanzaron una alerta a la gobernadora Layda Sansores San Román y a la sociedad en general por la conducta morbosa y degenerada del director general César González David, quien durante los pasados Juegos Culturales, Deportivos y Académicos permitió sirvieran comida descompuesta a los estudiantes participantes.

En sendas misivas que obran en nuestro poder, tanto padres de familia como maestros ponen una vez más en tela de juicio el trato déspota y la nula sensibilidad humana que caracteriza a César González, para resolver los múltiples problemas que están afectando a la institución, aunque trate de vanagloriarse y colocarse la medalla con la instalación de aires acondicionados en las aulas, que una gestión recurrente del anterior director general.

Resulta que durante los pasados Juegos Culturales, Deportivos y Académicos que tuvo lugar en febrero pasado en la isla del Carmen, el Director general permitió se sirviera comida en mal estado para los estudiantes que competían en las diferentes disciplinas.

Es más, otros alumnos de planteles de comunidades lejanas a la isla, no alcanzaron ni desayuno porque llegaron tarde, después del horario de servicio, por lo que tuvieron que desarrollar sus actividades todo el día en completo ayuno.

No es raro que esto pase en el Cobacam, lo mismo sucedió a los empleados de la Coordinación Jurídica que integraban la brigada que se encargaba de organizar y supervisar estos eventos en sus fases previas, que fueran alimentados con un pan “chuchul” embarrado de crema Fud acompañado de una bebida con exceso de azucares.

El coordinador jurídico, Carlos Del Carmen Ramírez Cortez, obligaba a quienes tenía bajo su mando a presentarse a las 03.00 am para retornar casi 24 horas después, sin el más mínimo estimulo que la amenaza de que si no iban serían despedidos por órdenes del director general César González. Claro siempre justificó su ausencia debido a la discapacidad física que presenta consecuencia de una riña entre pandillas de drogadictos en el extinto jardín Pepsi Cola, lo que le provocó amputaran la parte inferior de una extremidad que hoy lo trae sostenido con muletas, aunado a su problema de alcoholismo y drogadicción que no puede superar.

De acuerdo al documento que obra en nuestro poder, durante los días que duraron esas competencias en la isla de Carmen, por cierto, patrocinadas por el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, quien cuenta con carpetas de investigación por presuntos desvíos de recursos públicos y actos de corrupción que hasta hoy no se aclaran gracias a la mano amiga del presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de Campeche, Antonio Jiménez, quien junto con César González lo están promoviendo como precandidato a la gubernatura del movimiento chairo, hubo excesiva desorganización y desatención para con los estudiantes.

Es más, una de las quejas más sentidas de padres de familia y maestros que debe prender los focos rojos del sector educativo, es que César González, dejó al descubierto su morbo y mañosidad al obligar a los participantes de este encuentro a concursar en bailes exóticos, donde, inclusive, él participó, como lo hizo durante el pasado Sábado de Bando, con la lujuria y perversidad que le caracterizan y que la gobernadora hace como que no ve, porque, según ella, es otro invento de los padres de familia y de los mismos estudiantes.

Además, los maestros del Cobacam tienen un fuerte resentimiento en contra de su director general porque durante las reuniones que organiza en los centros educativos ordena no se permita el acceso a directores y directoras quienes son los que tienen el pulso de las problemáticas que enfrenta cada plantel doctrinario del socialismo parasitario.

Consideran que esto es una grave falta de respeto a la investidura de los maestros y directores porque ellos están en cada plantel, no por recomendaciones de César González. Cada uno de los mentores se ha ganado su lugar a través de exámenes de oposición, pero el director general le vale madres y solo se reúne con su gente de confianza para analizar los avances de la Nueva Escuela Mexicana, cuyo objetivo principal es el adoctrinamiento y la manipulación de los estudiantes a grado tal, que como se han quejado padres de familia, los obliga a bailar como si estuvieran en un antro donde la atracción principal es los table dance.

Sin embargo, César González busca congratularse con los líderes magisteriales para que no causen problemas, a propósito de que los amenazó con la devolución de un dinero que recibieron demás en diciembre por un supuesto “error administrativo”.

Los maestros se envalentonaron para advertirle que si los obligaban a reintegrar el dinero a la mala se irían a paro permanente, pero como para eso tiene de cómplice a la secretaria general del sindicato de trabajadores, Isabel May Castañeda, ya que se vio obligado a bajarle dos rayitas a su temperamento.

La dispersión de este “error administrativo” le costó el Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam) más de 5 millones de pesos, de acuerdo al documento que obra en nuestro poder. Bueno, eso es lo que dice su departamento de finanzas y administración, vaya usted a saber cuánto se clavó César González.