“¡NO VAN A PODER, SE LOS JURO POR MI VIDA!”: CIRCULA AUDIO ATRIBUIDO A NICOLASITO, HIJO DE MADURO

En redes sociales circula un audio atribuido a Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, en el que presuntamente reacciona a la captura de sus padres por fuerzas estadounidenses y lanza un mensaje dirigido a simpatizantes del chavismo.

En la grabación, la voz atribuida a Maduro Guerra afirma que Venezuela “no va a ser vista debilitada”, asegura que su familia se mantiene firme y sostiene que su padre, Nicolás Maduro, “va a volver”, además de advertir que “la historia dirá quiénes fueron los traidores”.

El audio también hace referencia a una posible movilización ciudadana y a llamados a salir a las calles, en medio del contexto generado tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos.

Maduro Guerra, quien es diputado oficialista, también es buscado por autoridades estadounidenses, ya que figura en una acusación federal presentada en el Distrito Sur de Nueva York, que amplía cargos por narcotráfico y narcoterrorismo formulados originalmente en 2020, en los que se le señala por presunta conspiración para importar cocaína y por su participación en una red criminal protegida por el Estado venezolano.