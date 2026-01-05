IN-MADUROS

“No creo que al presidente gringo le interese invadir a México por su petróleo. Está tan endeudada la paraestatal petrolera, que saldría más caro el caldo que las albóndigas…”

—“Maaare, le preguntó doña Chela a su compadre don Memín, ¿tú crees que la detención de don Maduro haya puesto a temblar a los altos mandos cuatroteros de nuestro país? Lo van a juzgar junto con su esposa de narco-terrorismo, aunque dicen que lo que realmente le interesa a don Pato Donald es el petróleo y otras riquezas naturales de esa región….”

–“Mire comadrita, le aconsejó el rechoncho bolero, usted no ande preguntando cosas que no debe porque capaz que la acusan de estar desestabilizando al Estado o le inventan otro delito para meterla en la cárcel, vea lo que pasó en el puerto Jarocho, donde un reportero fue acusado de terrorismo y está detrás del tambo”.

–“Eso del petróleo es sin duda alguna, razón suficiente que el señor Trompudo y su poderoso ejército invadan y se apoderen de cualquier nación, meditó el poeta Casimiro, pero viendo las cosas con objetividad y claridad, no creo que al presidente gringo le interese invadir a México por su petróleo. Está tan endeudada la paraestatal petrolera, que saldría más caro el caldo que las albóndigas”, bromeó.

—“Recuerden, sugirió el viejo Julián, que ya el señor Trompudo clasificó a los cárteles del narco de nuestro país como organizaciones terroristas, por lo que, en teoría, tiene argumento suficiente para invadir o intervenir en las zonas controladas por esas agrupaciones delincuenciales. La mala noticia es que, según la cartografía recién publicada por el Ejército, ya todo el territorio nacional está controlado por el narco”.

–“Pero así hablando con seriedad, planteó doña Chela, a poco no les gustaría que los militares gringos vengan y le den un zape de esos fenomenales a los capos de la droga? No miento si llego a afirmar que esos jefes mafiosos tienen más poder que el propio Estado, y nuestras autoridades tienen miedo de meterse con ellos, por eso optaron por los abrazos y no por los balazos”.

–“Ciertamente respondió el viejo Julián, y sin el afán de ser traidor a la patria, yo creo que si hay una coordinación entre ambos países para atacar a esos cárteles de la droga, nos harían un favor a todos, así como le hicieron un favor al pueblo venezolano al aprehender al dictador que tenía aterrorizada a toda la población. Solo espero que el loco Trompudo permita que los venezolanos elijan a sus gobernantes y no los convierta en una más de sus colonias”.

–“No puede considerarse traidor a la patria quien se preocupa por el bienestar de sus conciudadanos, respondió el poeta Casimiro y en este caso, si la hipotética intervención militar gringa para someter a los capos se hace de manera consensada creo que todos aplaudiríamos si el resultado fuera el esperado. Porque lo que vemos es que ha crecido el poderío de los narcos, y se ha reducido la fuerza del Estado y los más perjudicados somos los ciudadanos. O se le mete más ganas al combate de los cárteles, o nos sentamos a esperar que entre el ejército gringo a hacer su trabajo” aseveró.