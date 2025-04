NO PUEDE CON EL KO’OX Y YA ANUNCIA LA APP TAXI CAMPECHE, CRITICAN CIBERNAUTAS A LA ARTEC

El anuncio de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche de que “muy pronto comenzaremos con la fase de pruebas de la aplicación Taxi Campeche, un paso importante hacia la modernización del servicio”, desató críticas de cibernautas destacando que no puede con el Ko’ox y anuncia dicha app, y también la exigencia de que pongan oficinas en cada Municipio, pues dinero tiene con el incremento del 300% en costos.



Entre los comentarios resaltan: “No pueden ni con el Ko’ox y ya dicen que lanzarán la app de taxis” y “Más que pruebas también se deben hacer poniendo y haciendo las oficinas de la Artec en cada Municipio, con los cobros que han subido en trescientos por ciento ya da para poner las oficinas en cada Municipio”.



También hubo señalamientos de que se hará uso de unidades viejas como ocurre con los camiones y comentarios negativos hacia los taxistas: “O sea como los camiones, que simplemente le cambian de nombre y le dicen a los mismos viejos que existen que se pasen al nuevo, no? Porque broma no es… Está más que claro que eso está pasando en el Ko’ox” y “Nadie quiere a los taxistas”.



Y hubo más quejas contra el servicio del FUTV: “Te cobran lo que quieren + uso de la app ufff”, “No apagarán su aplicación si llueve”, “Aferrados al monopolio”, “…Por eso Campeche no avanza, sólo unos cuantos quieren tener el control de todo, y mientras tanto nuestros jóvenes tienen que irse a otras partes a buscar las oportunidades que aquí no hay”.



También, “Taxi Premium… Taxi lo que sea, si con fotos y videos no les hacen nada, menos con una aplicación donde van a subir información falsa”, “Con esto se confirma que el sindicato manda en Campeche, los usuarios quedan en segundo término” y “Ya me vi pidiendo un taxi y que me diga que no va para donde pedí el servicio, y sólo van a tomar servicios con tiradas cortas jajaja”.



Otros cibernautas subieron imágenes de taxi deteriorado y donde el chofer empuja su unidad por aparente desperfecto.